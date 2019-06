Start mit Latin-Sound und überklebten Logos

Das Vibez startet als Festival ohne Gedränge, die VIP-Tribüne – um 90 Grad zur Hauptbühne abgewinkelt aufgebaut – ist so gut wie leer. Auf den Kurzfilmen, die das Vibez jeweils umgehend nach den Auftritten der Künstler ins Netz stellt, sieht man das nicht: Sie sind dermassen geschickt aufgenommen und geschnitten, dass selbst das Eröffnungskonzert nach ausgelassener Party aussieht.

Es geht also nicht bloss um Musik, sondern nicht zuletzt auch um Bilder an diesem Festival, wozu auch die Tänzerinnen und sonstigen Verkleideten der deutschen Gruppe Dreamotionz dienen.

Als Hintergrundstaffage auf den Podesten am Rand der Menge wirken sie zwar reichlich verloren, fantastisch verkleidet und auf Stelzen durch das Publikum gehend verströmen sie aber einen Hauch von Burning Man in Glamourös am kühlen Abend.

Der Star ist nahe

Es wäre aber unredlich, nicht auch von echter Freude zu berichten. Wohl dürfte die Latino-Formation Gente de Zona mit mehr Publikum gerechnet haben, ist ihre Musik nicht frei von kalkulierten Effekten und greift sie trotz Besetzung in zweistelliger Zahl bisweilen auf Playback zurück; aber sie glänzt eben auch mit Spiellust, Sympathie, Offenherzigkeit, einer umarmenden Geste und breitem Lachen in den Gesichtern – sollte dieses nicht echt sein, dann wär es verdammt gut gespielt.

Hätte sich doch J Balvin davon anstecken lassen! Gegen elf Uhr betritt er die Bühne, doch er wirkt etwas müde, fast gelangweilt, zumindest wenn man seinen Auftritt mit Aufnahmen von Shows an grossen Festivals vergleicht.

In Biel treibt ihn halt keine Beyoncé zum Duettduell an, und so dauert es eine Weile, bis sich der Reggeaton-Star halbwegs dem Energieniveau seiner Fans annähert und diese mit einem Lächeln beschenkt. Sie nehmen es dankbar auf.

Zu Aberhunderten sind die Handys in die Luft gestreckt, permanente Bilderproduktion und Multiplikation auch hier, der Star ist drauf von nah, und dieses Erlebnis ist erst noch günstig bis gratis zu haben: Sollten sich dereinst Historiker anhand dieser Bilder ein Bild über das Vibez machen wollen, würden sie angesichts der Quellenlage wohl von einem gelungenen Auftakt sprechen.