Stars ohne Sterne

Das Commerce, der Schlüssel, der Anker und das Parlament: Diese Restaurants in der Stadt Bern haben keine «Gault Millau»-Punkte, geschweige denn «Michelin»-Sterne. In ihren Küchen arbeiten keine Starköche mit Starallüren, sondern solide Handwerker, stille Schaffer, die man selten bis nie zu Gesicht ­bekommt.

Gesetzt den Fall, die Gastfreundschaft ist oberstes Kriterium für Punkte- und ­Sternevergabe: Dann spielen Commerce, Anker, Schlüssel und Parlament in der Champions League.

Einer der Besseresser der ersten Stunde hat für diese Zeitung in den letzten 10 Jahren Dutzende von Beizen in und rund um Bern getestet; vom einfachsten Lokal bis hin zum Gourmettempel. In der Rubrik «Besseresser» stand und steht die Qualität der Gerichte ganz oben.

Für den Besseresser, der sich nach Jahren nun vom Testteam pensionstechnisch verabschiedet, haben es vier Lokale zu einer ständigen Wiedereinkehr geschafft. Diese Favoriten zeichnen sich mit mehr als einer guten Küche aus. Es ist eben die nicht gespielte Gastfreundschaft, die Pflege der (Stamm-)Gäste, das familiäre Ambiente, der freundliche Service.

Der suure Mocken im Schlüssel, die Scampi und der Porto im Commerce, das Fondue und die Rösti im Anker, Apérohäppchen und Steaks im Parlament. Vor Jahren beruflich getestet, seither hundertmal gegessen. Und das (fast) Unglaubliche daran: nie verleidet.

Lesen Sie Details zu den Lokalen in der Bildstrecke. (Berner Zeitung)