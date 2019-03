Bei einem Brand in einer Malerei im Breitfeld in Bern ist am Freitagabend ein Sachschaden von mehreren 10'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt, wie die Berufsfeuerwehr Bern am Samstag mitteilte.

Die Feuerwehr war kurz nach 22.00 Uhr ausgerückt und lokalisierte den Brandherd im Parterre des Gebäudes. Der Brand konnte mit Kleinlöschgerät rasch gelöscht werden.

Wegen der starken Rauchentwicklung seien Hochleistungslüfter eingesetzt worden. Dank des raschen Eingriffs hat laut der Feuerwehr verhindert werden können, dass Rauch in das Treppenhaus und in die darüber liegenden Wohnungen dringen konnte.