Starke Rauchentwicklung bei Brand in Holzschopf

Am Sonntagabend gegen 18.30 Uhr stand in Gasel ein Holzschopf in Flammen. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort eine starke Rauchentwicklung fest und konnten den Brand im Innern des Holzschopfs am Bodenackerweg lokalisieren. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Köniz und die Berufsfeuerwehr Bern unter Kontrolle gebracht und schliesslich gelöscht werden.