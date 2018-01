«Stapi zu sein, ist kein Amt, sondern ein Leben»

Herr von Graffenried, wie haben Sie es mit Neujahrsvorsätzen?

Alec von Graffenried: In meinem ersten Amtsjahr habe ich vier ­Kilogramm zugenommen. Kein Drama, aber es wäre ein Ziel, sie wieder wegzubringen. Allerdings mag ich Neujahrsvorsätze nicht besonders, was nicht heisst, dass ich ohne Ambitionen und Ehrgeiz wäre.

Werden Sie 2018 der erste rot-grüne Stadtpräsident, der den Young Boys zum SchweizerMeister-Titel gratuliert?

Eine schöne Vorstellung. Aber ich bilde mir nicht ein, das beeinflussen zu können. Eventuell kann ich im Frühling sogar beim SC Bern noch einmal für die mögliche YB-Meisterfeier üben.

Sie sagen gerne: «Es läuft gut.» Sind Sie zufrieden mit Ihrer eigenen Leistung als Stadtprä­sident?

Ich bin ein selbstkritischer Mensch. Fast immer habe ich das Gefühl, ich hätte etwas besser oder anders machen sollen. Wenn ich sage, es laufe gut, will ich ein persönliches Grundgefühl ausdrücken: Die grosse Dankbarkeit dafür, dass wir in der Schweiz in einer friedlichen und relativ entspannten Zeit leben.

Entspannt? Die Stadt schützt Zibelemärit, Weihnachtsmarkt und Fasnacht mit selbst gefertigten Betonwürfeln vor Terror.

Niemand weiss, was als Nächstes passiert. Aber: Im letzten Jahr starb der frühere Stadtpräsident Werner Bircher, und als ich mich auf die Abdankungsfeier vorbereitete, beschäftigte ich mich mit seiner Amtszeit. Die 1980er-Unruhen, die ich auf der anderen Seite natürlich auch mitbekam, stürzten ohne Vorwarnung auf Bircher ein, was ihn auch persönlich heftig mitnahm. Im Vergleich mit ihm habe ich Glück, in einer Zeit ins Amt gekommen zu sein, in der man sagen kann, in den wachsenden Städten läuft es sehr gut.

Und friedlich?

Ich finde schon. Während das Dorfleben mehr und mehr aus der Agglomeration verschwindet, blüht die nachbarschaftliche Nähe heute in den urbanen Quartieren. Das nehme ich als friedliches Bild wahr, und dieses möchte ich als Politiker weitergeben.

Der Stadtpräsident als Seelenwärmer?

Wie Sie wollen. Aber: Politiker funktionieren oft defizitorientiert. Man konzentriert sich darauf, was man ändern sollte. Doch die Leute sollen auch erfahren, was gut läuft. Es ist billig und nicht die Aufgabe von Politikern, den Leuten Angst zu machen. Vielmehr sollte man Zuversicht vermitteln – gerade in Zeiten des bedrohlich wirkenden technologischen Wandels.

«Es ist billig und nicht die Aufgabe von Politikern, den Leuten Angst zu machen.»

Sie haben Kinder im Schulalter. Wie kommt Ihre Familie mit Ihrem Amt klar?

Ich rede aus Prinzip nicht über meine Familie in den Medien. Nur so viel: Sie macht es extrem gut, wie sie mit meinem Amt umgeht. Man darf sich keine Illusionen machen: Wenn der Père jeden Tag in der Zeitung kommt, kann das für die Familie zur Zumutung werden. Man kann sie nicht verschonen. Ich denke immer an die Familien, wenn Politikerinnen oder Politiker in den Medien demontiert werden.

Manchmal besuchen Sie an einem Abend drei Veranstaltungen. Es gibt Leute, die es kommen sehen, dass Sie sich in Ihrem Amt zu viel zumuten.

Stadtpräsident ist kein Amt, sondern ein Leben, und es stimmt, dass ich sehr viel unterwegs bin, aber ich empfinde das nicht als Pflicht, daher belastet es mich auch nicht. Es interessiert mich, was die Leute denken. Oder haben Sie das Gefühl, ich mache einen ausgelaugten Eindruck?

Nein.

Ich würde mein Programm von mir aus reduzieren, sollte es mir doch einmal zu viel werden.

Reden wir übers Regieren. Wenn sich die SPler Ursula Wyss und Michael Aebersold sowie die Grüne Franziska Teuscher einig sind, braucht es – salopp gesagt – im fünfköpfigen Gemeinderat den Stadtpräsidenten zum Regieren gar nicht.

Das ist sehr salopp ausgedrückt.

Aber richtig.

In der Realität nicht. Es gibt auch in diesem Gemeinderat wechselnde Mehrheiten, Entscheide fallen nicht unbedingt so, wie es von aussen den Anschein macht. Wir diskutieren echt und mitunter auch hart.

Tatsächlich? Harmonischer als jetzt kann man sich die Stadtregierung fast nicht vorstellen.

Man kann auch in einem harmonischen Gremium hart diskutieren. Wichtig ist, dass der Respekt immer gewahrt bleibt. Es kam schon vor, dass wir einen Morgen lang diskutierten, uns nicht einig wurden und danach einen gemeinsamen öffentlichen Auftritt hatten. Dabei gelang es uns, den Teamspirit sofort wieder aufzubauen. Das zeigt, wie gut unser Verhältnis ist.

«Es interessiert mich, was die Leute denken. Oder haben Sie das Gefühl, ich mache einen ausgelaugten Eindruck?»

Die Bürgerlichen sind in der Stadtregierung untervertreten. Sie versprachen, auf sie zuzu­gehen.

Ich besuche ihre Veranstaltungen, wenn ich eingeladen bin, ich stehe mit den Leuten, die ich kenne, auch aus der Wirtschaft, in sehr engem Kontakt, und ich bemühe mich, dass er nicht abbricht. Die Übervertretung ist das grösste politische Risiko dieses Gemeinderats, es darf nicht passieren, dass wir damit fahrlässig umgehen und in Machtarroganz verfallen.

Ein Beispiel für das Entgegenkommen gegenüber der Wirtschaft ist, dass auf der Schützenmatt künftig doch noch ein paar Parkplätze überleben sollen. Steht dieser Parkplatzkompromiss?

Er entwickelt sich vital und sollte in den nächsten Wochen kommuniziert werden.

Etwas anderes entwickelt sich alles andere als vital: Alt-Bundesrichter Hans Wiprächtiger wurde vor zwei Jahren als Vermittler eingesetzt, um Gespräche zwischen Reitschule-Betreibern und Polizei einzufädeln. Es kam kein einziges Gespräch zustande.

Richtig.

Unglaublich, oder?

Ich kann es auch fast nicht glauben, wobei Wiprächtiger seinen Job gut gemacht hat. In jüngster Zeit ist die Polizei auf dem Reitschulvorplatz stärker gegen die gewachsene Kokaindealerszene vorgegangen. Die Dealer zogen sich mehr und mehr in die Reitschule zurück, was neben den Betreiber verständlicherweise auch uns stört. Nun bräuchte es eine gemeinsame Strategie, die man nur im gemeinsamen Dialog entwickeln kann. Daher ist das direkte Gespräch so grundlegend.

Die Stadt lässt die Reitschüler auf ihrer Nase herumtanzen und schützt indirekt Drogenhandel und gewaltbereite Chaoten.

Es ist komplexer. Dass Randalierer wie vor zwei Wochen mit Steinen vom Dach und einer Signalrakete ein Polizeiauto angriffen, ist kriminell und verabscheuenswert. Ich würde mir wünschen, die Reithallenbetreiber würden sich von diesen Gewaltexzessen und der ausbeuterischen und machohaften Dealerszene auch einmal öffentlich distanzieren und nicht nur in privaten Gesprächen. Aber die Problemzone befindet sich nicht in, sondern vor der Reitschule.

Wo genau?

Auf dem Vorplatz der Reitschule versammeln sich an den Wochenende Hunderte Jugendlicher, die ihr Billigbier selber anschleppen. Gleichzeitig befindet sich dort der Kokainkarktplatz der Region. Ich fuhr schon am Sonntagmorgen früh um 1 Uhr auf den Schützenmattparkplatz und war sofort umringt von aufsässigen Dealern. Die Jugendlichen lassen sie in Ruhe, weil ihre Kundschaft eher 50-Jährige mit fettem Portemonnaie sind. Das ändert nichts daran, dass die Reitschule an sich ein professionell organisierter, erfolgreicher Kultur- und Gastrobetrieb ist, der nun schon die dritte Generation Jugendlicher anzieht, was sonst in diesem Land kaum einem Jugendzentrum gelingt.

Diesen Werbespot versteht man nur in der rot-grünen Stadt. Weiter weg von Bern ist die Reitschule ein gehätschelter Hort von Chaos und Gewalt.

Ich weiss. Aber oft reden die Reitschule- und Bern-Kritiker nicht mit ihren eigenen heranwachsenden Kindern, die am Wochenende von ziemlich weit her vor die Reitschule kommen – und dort sehr häufig die Kollegen aus ihrem Dorf treffen. Das ist die Realität – und die Rolle, die die Stadt spielt.

«Wenn der Père jeden Tag in der Zeitung kommt, kann das für die Familie zur ­Zumutung ­werden.»

Apropos Realität: Der rot-grüne Gemeinderat hat Legislaturziele verabschiedet, in denen das Wort Wirtschaft kaum vorkommt. Ziemlich realitätsfern.

Ja, das war ein Fehler. Wenn ich könnte, würde ich das Wort Wirtschaft nachträglich ein paar Mal in die Legislaturziele schreiben.

Darum geht es nicht. Sondern um das Verständnis um die fundamentale Rolle der Wirtschaft für eine prosperierende Stadt.

Daran fehlt es im Gemeinderat nicht – aber wir hätten die Bedeutung manifester ausdrücken sollen. In den Legislaturzielen legen wir den Fokus auf die Stadt der Beteiligung. Wir machen damit ein Statement, das mir auch persönlich sehr wichtig ist.

Was hat es mit Wirtschaft zu tun?

Wir befinden uns in einer Phase rasanten Wandels, der auch verunsichert. Da wollen wir als Stadtregierung die Leute mitnehmen. Das ist ein Plädoyer für eine integrierte Gesellschaft, für mich eines der wichtigsten politischen Güter. Denn: Eine Gesellschaft ohne Ghettos und Ausgeschlossene, in der jeder mit jedem kann, daran hat auch die Wirtschaft grosses Interesse.

Allerdings hat es in der wachsenden Stadt Bern mit all ihren verkehrsberuhigten Strassen keinen Platz mehr für produzierendes Gewerbe.

In einer Stadt, die sich verdichtet, haben es flächenintensive Betriebe schwer. Keine Frage. Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung streben ins Zentrum, während Produktionsbetriebe abgedrängt werden, nach Flamatt beispielsweise.

Da ist nichts zu machen?

Wir versuchen, etwas Gegensteuer zu geben, etwa indem wir Areale wie das Galgenfeld vor diesem Prozess schützen. Aber ich verhehle nicht, dass das sehr schwierig ist. An diesem Verdrängungsprozess lässt sich indessen auch die wirtschaftliche Erneuerungskraft der Stadt ablesen. Obschon in den letzten Jahren etwa zahlreiche Bundesbetriebe in die Agglomeration ausgelagert wurden, wuchs die Zahl der Arbeitsplätze in der Stadt. Das zeigt, wie dynamisch die Berner Start-up-Szene ist.

Eine wirtschaftliche Problemzone ist die Altstadt. Mit der Zunahme des Onlineshoppings steigt vielen Traditionsgeschäften das Wasser bis zum Hals.

Ich sehe das Hauptproblem darin, dass sich in der Altstadt für die Liegenschaftsbesitzer das Finanzierungsmodell radikal verändert. Früher finanzierte man mit den Erträgen des traditio­nellen Ladens im Erdgeschoss die ganze Liegenschaft. Inzwischen führen die gesunkenen Quadratmeterpreise teilweise bereits dazu, dass man das Erdgeschoss aus den darüberliegenden Wohnungen quersubventionieren müsste.

Ist es realistisch, eine rendite­getriebene Entwicklung zu verhindern?

Der magische Mix von Kleingewerbe, Dienstleistung, aber auch von Frequenzbringern wie beispielsweise der Migros, macht das charakteristische Eigenleben des Mikrokosmos Altstadt aus. Politisch steht die Forderung im Raum, Finanzdienstleister in der unteren Altstadt zu verbieten. Ich persönlich halte einen anderen Zugang für erfolgversprechender.

Nämlich?

Ich versuche darauf hinzuwirken, dass die Altstadtleiste eine Art Coaching für Liegenschaftsbesitzer aufbauen, damit die Sensibilität für den Nutzungsmix gefördert wird, obschon man niemandem verbieten kann, Rendite zu erzielen. Politisch wird der Gemeinderat dieses Jahr mit dem ersten Teil der revidierten Bauordnung zur Entwicklung in der Altstadt Stellung nehmen.

Sie sind voll beschäftigt als Stadtpräsident. Sind Sie immer auch noch Europapolitiker?

Sicher. Ich bin Präsident der Ortsgruppe der Neuen Europäischen Bewegung. Und mache mir gerade ziemlich Sorgen, wenn ich die Zeitung lese.

Warum?

Wie in der Schweiz im Moment die EU-Diskussion geführt wird, ärgert mich ungemein. Wir haben alles Interesse an einer starken, stabilen EU und an einer geregelten Beziehung zu ihr. Aber aus innenpolitischen Gründen wird das europäische Feindbild zelebriert, dass es kaum auszuhalten ist.

Hören wir richtig heraus, dass Sie die nationale Politik immer noch heftig fasziniert?

Natürlich. Aber noch mehr faszinieren mich die Redlichkeit und die Aufrichtigkeit in der Politik. Würde sie sich durchsetzen, wir hätten ein paar Probleme weniger. Auf allen politischen Ebenen. Das ist mein persönliches Credo. (Berner Zeitung)