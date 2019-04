Städtische FDP versucht Neuanfang

Der Grund für den Andrang von 81 Mitgliedern lag auf der Hand: Die nur hauchdünne Nomination von Claudine Esseiva als Nationalratskandidatin an der Versammlung vom 21. Januar hatte die Partei in eine tiefe Krise gestürzt.

Die Desavouierung der aktuellen Ersatzkandidatin für den Nationalrat brachte einen in der Partei seit langem schwelenden Konflikt an die Oberfläche. Die Gegner von Esseiva kritisierten deren forsches und zum Teil polarisierendes Auftreten, während ihre Vertrauten von einem Richtungskampf sprachen und Esseiva als Opfer einer unfairen Kampagne sahen.

Personeller Neuanfang

Nach diesem Eklat versuchte der städtische Parteipräsident Christoph Zimmerli, die Reihen zu schliessen. Er brauchte dazu zwei Anläufe. Sein erster Vorschlag an die Mitglieder, eine Mediation einzusetzen, kam bei führenden Köpfen der Partei nicht gut an, wie er berichtete. In der Folge liess er sich von der Parteileitung – dem Vorstand – die Kompetenz geben, neue Köpfe für dieses Gremium zu suchen.

Am Montagabend traten die Stadträtinnen Claudine Esseiva und Dolores Dana sowie Ursula Stöckli nicht mehr zur Wahl an. Sie erhielten an der Versammlung zur Verabschiedung ein Geschenk. Zimmerli schlug den Anwesenden sechs neue Mitglieder für die Parteileitung vor, die alle mit Applaus gewählt wurden.

Bekannte Politgrössen sind nicht darunter. Bei Insidern bekannt sind die Namen Simone Richner und Nik Eugster. Richner ist Präsidentin der kantonalen Jungfreisinnigen. Sie wird die neue Vizepräsidentin der städtischen FDP. Nik Eugster war längjähriger Programmleiter von Radio Energy. Er arbeitet heute in der Reisebranche und ist ein politischer Quereinsteiger.