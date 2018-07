Stadttheater: Das Hoffen auf den Schauspielchef

«Ich habe immer gesagt, dass ich gerne am Theater bleiben und mit den Schauspielerinnen und Schauspielern Aufbauarbeit leisten würde. Aber nicht unter den bisherigen Bedingungen», sagte Cihan Inan im April.

Nun haben sich die Bedingungen bei Konzert Theater Bern grundlegend geändert: Der Intendant ist weg, ebenso die ehemalige Chefdramaturgin. Kann es nun doch noch zur Vertragsverlängerung mit dem Berner Regisseur kommen, der im Frühjahr überraschend seinen Abschied per Sommer 2019 verkündet hat? Es wäre der logische Schritt.

Viele Differenzen, ein Eklat

So überraschend Inans Entschluss im April erfolgte, er hatte eine Vorgeschichte: Wie mittlerweile bekannt ist, gab es seit ­Inans Amtsantritt 2017 Diffe­renzen mit der damaligen Chefdramaturgin Sophie-Thérèse Krempl.

Wie Theaterinsider berichten, legte KTB-Intendant Stephan Märki, der damals eine geheime Beziehung mit der Dramaturgin führte, Inan eine Zusammenarbeit mit Krempl nahe. Der Regisseur willigte ein, doch das Paar versuchte, grossen Einfluss auf die Sparte auszuüben.

Das Problem war im Haus bekannt. So bekannt, dass der Stiftungsrat Krempl versetzte und sie ins Amt der Kommunikationschefin hievte. Die Situation blieb angespannt, und im Frühjahr knüpfte Inan seine Vertragsverlängerung offenbar an die Bedingung «sie oder ich», wie eine Medienmitteilung von KTB suggerierte.



Nach dem Eklat bei Konzert Theater Bern wäre die Vertragsverlängerung mit dem Schauspielchef ein logischer Schritt.



Der Stiftungsrat hielt an Krempl fest – wusste zu diesem Zeitpunkt offiziell aber noch nichts von der Liaison zwischen ihr und dem Intendanten. Diese flog Anfang Juli auf, und beide, Märki und Krempl, wurden daraufhin aufgrund ihrer Unaufrichtigkeit freigestellt. Krempl war zu diesem Zeitpunkt bereits krankgeschrieben und blieb KTB fern, wie mehrere Insider berichten.

Für das Ensemble wäre Inans Abgang ein folgenreicher. Bereits seine Vorgängerin Stephanie Gräve verliess 2016 nach nur einer halben Spielzeit KTB, auch sie wegen Differenzen mit Märki.

Geleitet wurde die Sparte damals interimistisch vom Intendanten. Auch nach Inans Abgang hätte Märki die Arbeit des Schauspielleiters übernehmen sollen.

Planung 2019/2020 steht an

Ein reger Leitungswechsel sorgt beruflich und privat für Unruhe: Schauspieler, die von einem Leiter fürs Theater verpflichtet wurden, werden vom Nachfolger vielleicht schon wieder entlassen, auch wenn sie für ihre Arbeit den Lebensmittelpunkt nach Bern verlagert haben.

Hoffnungsvolle Nachwuchsschauspieler können nicht in grössere Rollen hineinwachsen. Und wer nicht darauf angewiesen ist, wird sich unter diesen Umständen kaum von KTB anstellen lassen. So wirken sich die personellen Eklats in der Führungsetage grundlegend auf alle Angestellten des Theaters aus.

Auch im Hinblick auf das Programm wird es langsam eng. Nach der Sommerpause im August müsste langsam die Planung der Saison 2019/2020 in Angriff genommen werden.

Stiftungsrat sucht Gespräch

Nun hoffen Theaterinsider nach all den Negativschlagzeilen der letzten Wochen auf gute Neuigkeiten. Darauf, dass sich der Stiftungsrat und Inan auf eine Vertragsverlängerung einigen.

Der Schauspielchef selbst will sich zu dieser Angelegenheit nicht äussern. Anders Stiftungsrat Marcel Brülhart, der den Konflikt als ehemaliger Theaterpräsident begleitet hat: «Wir werden nach den Sommerferien zusammensitzen.» (Berner Zeitung)