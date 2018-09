Stadtschützen ziehen durch Bern

Ehrenformationen und Fahnendelegationen aus der ganzen Schweiz sorgten am Freitagnachmittag zusammen mit den Stadtschützen Bern für Farbtupfer in der Berner Innenstadt. In prunkvollen Uniformen, auf Pferden oder ausgerüstet mit Gewehren, Fahnen und Säbeln zogen sie vom Münster bis zum Kursaal.

Beim Zytglogge blieb der Tross kurz stehen und hielt sich die Ohren zu, als vier Schützen einen Salutschuss in den Berner Himmel feuerten.

Der Umzug fand im Rahmen des 200. Geburtstag der Berner Stadtschützen statt. Die Amtsschützengesellschaft wurde 1818 von den Bernburgern gegründet, um die Wehrbereitschaft zu stärken. Seine Augen leuchten, als der heutige Präsident Ueli Augsburger von den Stadtschützen spricht: «Die Pflege der Kameradschaft spielt eine grosse Rolle». Auch hätten die Stadtschützen zur Gründung der direkten Demokratie beigetragen, so Augsburger nicht ohne Stolz.

Zum Abschluss der Feierlichkeiten gaben die Stadtschützen im Kursaal ein Bankett mit rund 500 Personen. Bis zum 17. Februar 2019 wird im Schützenmuseum ausserdem eine Ausstellung zur Geschichte der Stadtschützen gezeigt. (Berner Zeitung)