Stadtrat sagt Ja zur Umzonung von Galenica-Areal

Der Berner Pharmakonzern Galenica soll seinen Hauptsitz im Westen Berns zu einem reinen Bürogebäude umbauen können. Der Berner Stadtrat befürwortet die dafür nötige Umzonung. Das Stimmvolk entscheidet am 9. Februar 2020.

Der Stadtrat verabschiedete die Vorlage am Donnerstagabend mit 53 zu 6 bei 2 Enthaltungen. Nötig ist die Umzonung, weil sich das Gebäude am Untermattweg 8 aktuell in der Industrie- und Gewerbezone befindet.

Die Galenica-Gruppe will das Gebäude sanieren und ausbauen – mit fast doppelt so vielen Arbeitsplätzen. Um den zusätzlichen Büroraum zu erstellen, braucht es neu eine Dienstleistungszone. Das Geschäft war am Donnerstagabend im Stadtrat grundsätzlich unbestritten.