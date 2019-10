Stadtrat lässt Liberalisierung von Public Viewing prüfen

Am Donnerstagabend hat der Stadtrat mit 38 zu 14 Stimmen ein Interfraktionelles Postulat von Mitte-Parteien und FDP zur Liberalisierung von Public Viewing überwiesen.

Im Vorfeld der Fussball-WM 2018 habe das Bewilligungsverfahren für Public Screenings in Gartenbeizen, Parks und an anderen öffentlichen Orten für Kopfschütteln gesorgt, machte Manuel C. Widmer (GFL) geltend. Die Verwaltung habe jeden Fernseher mit Lautsprecheranlage einzeln bewilligen müssen. Das sei ein riesiger Aufwand.