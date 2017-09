Stadtberner entscheiden im November über drei Vorlagen

Die Stadtberner Stimmberechtigten werden am 26. November über drei Abstimmungsvorlagen befinden. An die Urne gelangen das Budget 2018, der Baukredit für die Sanierung der Burgfeld-Schule sowie der Ausführungskredit Tram Bern-Ostermundigen. Das teilte der Gemeinderat am Donnerstag mit.

Budget: Der Berner Gemeinderat und der Stadtrat legen dem Stimmvolk für nächstes Jahr ein ausgeglichenes Budget vor. Trotz solider Finanzlage sah weder der Gemeinderat noch der Stadtrat bei der Budgetdebatte Spielraum vorhanden für eine Steuersenkung. Dies vor allem aufgrund von anstehenden überdurchschnittlich hohen Investitionen von netto rund 150 Millionen Franken.

Sanierung Burgfeldschule: Stadtrat und Gemeinderat empfahlen dem Stimmvolk, Ja zu sagen zu einem Kredit von 10,1 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der Volksschule Burgfeld. An der Volksschule Burgfeld sollen künftig Primarschüler bis zur sechsten statt wie heute nur bis zur zweiten Klasse unterrichtet werden.

Tramvorlage: Am 31. August befürwortete der Stadtrat mit 55 zu 10 Stimmen den städtischen Anteil von insgesamt 24,9 Millionen Franken an das geplante Tram Bern-Ostermundigen. Ostermundigen sowie das Kantonsparlament haben den Anteilen von Gemeinde und Kanton bereits zugestimmt.

