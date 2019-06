Stadtbach fliesst wieder durch die Berner Altstadt

Nach einem halben Jahr Unterbruch fliesst der Stadtbach seit Freitagvormittag wieder durch die Berner Altstadt. Er war Anfang Jahr wegen Bauarbeiten auf dem Areal des Inselspitals vorübergehend in Richtung Wohlensee umgeleitet worden.

Auf dem Areal des Inselspitals wurde in den vergangenen Monaten ein neuer Medien- und Logistikkanal zwischen der Frauenklinik sowie dem Intensiv-, Notfall- und Operationszentrum erstellt.

Das städtische Tiefbauamt nutzte diese Phase für verschiedene Unterhaltsarbeiten am Bachgerinne, wie Berns Direktion für Tiebau, Verkehr und Stadtgrün am Freitag mitteilte. Die Frösche und Fische des Stadtbachs waren im Vorfeld in ein nahes Gewässer übersiedelt worden. Nun können sich die Tiere wieder ansiedeln.