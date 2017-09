Stadt-Land-Graben am Bürotisch

Arbeitsbeginn ist um Punkt 9 Uhr im zweiten Stock der schmucken Könizer Verwaltung. Glasfront, Flipchart, Sugus-Schale auf dem Sitzungstisch. Der Könizer Gemeindepräsident Ueli Studer empfängt Berufs- und SVP-Parteikollege Moritz Müller aus Bowil. Studer: «Wir legen gleich los – wie jeden Montagmorgen mit der Wochenbesprechung.»

Am Nachmittag kommt das Fernsehen. Am Abend tagt das Parlament. «Am Dienstag bin ich den ganzen Tag in Bowil.» Donnerstag, Besprechung mit einem Bürger. Freitag, freie Termine. Studer sagt oft «jour fixe». Und am Sonntag sind Wahlen. Zehn Minuten später ist die Terminliste im Eilzugstempo abgearbeitet. Müller schnörkelt eine saubere handschriftliche Notiz auf das Papier vor ihm.

Ueli Studer und Moritz Müller sind Teil eines Pilotversuchs der Regionalkonferenz Bern-Mittelland. Insgesamt sechs Gemeindepräsidenten, je drei aus der Agglomeration und dem ländlichen Raum, nehmen am Projekt teil (siehe Kasten). Sie besuchen einander abwechselnd einen Tag lang. Erklärtes Ziel des Projekts ist der Dialog zwischen Land und Agglo.

Der Kritiker

Mit Moritz Müller sitzt ein kritischer Gast in Ueli Studers Büro. Der SVP-Grossrat ist in der Vergangenheit als Mahner in der Regionalkonferenz aufgetreten. Er bemängelte wiederholt, dass kleinere Ortschaften – wie Bowil – im Gemeindeverbund untergingen. Noch immer ist ein Gesuch hängig: Müller und Bowil möchten wechseln.

Vom Mittelland ins Emmental. Auch deshalb geht das Gespräch zwischen ihm und Studer über «Bei uns läuft das so» und «Äuä? Bei uns ist das anders» hinaus – ohne dass es zur grossen Kontroverse kommen würde.

Köniz ist nach der Stadt Bern die zweitgrösste der 84 Vertre­terinnen der Regionalkonferenz Bern-Mittelland: 42 000 Einwohner, 626 Gemeindemitarbeitende, 406 Vollzeitstellen. Müllers Bowil zählt 1400 Einwohner, auf der Gemeindeverwaltung arbeiten 9 Festangestellte. Heisst: andere Sorgen, andere Probleme, unterschiedliche Kultur. «Sie sind Profis, wir die Milizler», sagt Müller. Studer will den «gemeinsamen Nenner finden».

Der Bowiler betont seine «noch immer kritische» Haltung. Die Steuerbelastung sei hoch. Beschliesse die Regionalkonferenz Gebühren – etwa, um die städtische Kultur zu fördern –, dann belaste das die Peripherie. Müller ist aber nicht hier, um Stimmung zu machen. Im Gegenteil, er betont: Ja, auch Bowil profitiere, als Nehmergemeinde. Ja, es brauche eine starke Hauptstadt. «Überregionale Planung macht durchaus Sinn, etwa beim Verkehr.» Versöhnliche Töne. Am Wunsch zum Wechsel ändern sie nichts.

Flughöhe und gute Schuhe

Und Studer setzt nicht zur Bekehrung an, sondern signalisiert seinem Gast: Verständnis. «Die Mittel kleinerer Gemeinden sind beschränkt.»Man müsse eine ­gemeinsame Flughöhe erreichen, Nenner finden. «Einander verstehen.»

Köniz und Bowil. Studer und Müller – zwei Welten, die auf­einanderprallen. Die knallharte Debatte aber bleibt aus, am Montagmorgen, im zweiten Stock der schmucken Könizer Verwaltung. Wie nachhaltig der Austausch der Gemeindepräsidenten ist? Offen. Zumindest redet man. Am Dienstag gastiert Studer bei Müller. Der Bowiler rät seinem Könizer Kollegen schon mal: «Nimm gute Schuhe mit.» (Berner Zeitung)