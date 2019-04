Stadt und Uni präsentieren neues Cannabis-Projekt

Nein aus Bundesbern

Ein erstes Forschungsprojekt mit legalem Verkauf von Cannabis in Apotheken hatte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) im November 2017 nicht bewilligt. Das BAG kam zum Schluss, dass das geltende Betäubungsmittelgesetz dies nicht zulasse. Es müsste mit einem sogenannten Experimentierartikel ergänzt werden.

Diese Bestrebungen wurden umgehend an die Hand genommen. Vergangenen Sommer sprachen sich in der Vernehmlassung eine grosse Mehrheit der Kantone positiv aus. Die Stadt Bern begrüsste dies, kündigte aber auch an, parallel dazu eine neue Studie zu entwickeln, die im Rahmen des geltenden Rechts und ohne Ausnahmebewilligung umsetzbar sei.

Sobald der Experimentierartikel in der Schweizer Gesetzgebung verankert ist, wollen Stadt und Universität Bern die ursprüngliche Studie entsprechend anpassen und umgehend ein neues Gesuch beim BAG einreichen, wie Teuscher bekräftigte. Diese sogenannte «Script-Studie» wird auch von anderen Schweizer Städten mitgetragen.

Bis wann die Eidgenössischen Räte den Experimentierartikel beraten haben, ist offen. Man habe die Zeit nutzen wollen, um auf dem Gebiet des Cannabis-Konsums weitere Erkenntnisse zu gewinnen, begründete Teuscher die soeben gestartete Studie zur Selbstregulierung von Cannabis-Konsumierenden. Sie laufe unabhängig vom ersten, vom BAG nicht bewilligten Projekt. Die Studie kostet rund 90'000 Franken. Die Stadt Bern leistet einen Beitrag von 29'000 Franken.

«Diskussion dringend und wichtig»

Das Thema Cannabis-Konsum werde die Städte weiterhin intensiv beschäftigen, zeigte sich Teuscher überzeugt. Die Diskussion über den gesellschaftlichen Umgang mit Cannabis «ist wichtig und dringend». Darum braucht es gemäss Teuscher wissenschaftliche Grundlagen und Erkenntnisse.

Cannabis ist die in der Schweiz am häufigsten konsumierte illegale Substanz. Trotz Verbot konsumieren 200'000 bis 300'000 Menschen regelmässig Cannabis. Die mit Abstand am häufigsten konsumierten legalen Suchtmittel sind Alkohol und Zigaretten.