Stadt prüft einen neuen Amokalarm

Bei einem Amoklauf oder bei anderen Notsituationen ertönt in allen Räumen des Schulhauses ein akustisches Signal. Die Lehrpersonen informieren danach telefonisch die Polizei. So funktioniert heute die Alarmierung an den Stadtberner Schulen. Vor zwei Jahren wurden dafür in rund 1500 Schulräumen Alarmgeräte installiert. Die Kosten beliefen sich auf rund 3 Millionen Franken.

Nur zögerlich wurden die Lehrpersonen und Hauswartschaften im Umgang mit dem Amokalarm geschult. Die Schulungen sollen bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Verantwortlich dafür ist der Sicherheitsbeauftragte Schulen. Dieser hat per Ende März gekündigt.

Nun hat die Stadt einen Nachfolger gefunden. Er wird ­seine Arbeit am 1. August aufnehmen. Dies geht aus der Antwort des Gemeinderats auf eine Motion von GFL-Stadtrat und Lehrer Manuel C. Widmer hervor.

Während bisher keine Übungen mit dem Amokalarm vorgesehen waren, soll der Sicherheitsbeauftragte in Zukunft Trainings durchführen. «Schulungen und die Durchführung von Übungen gehören zu seinen Kernaufgaben», heisst es im Bericht des Gemeinderats.

Neue Ausschreibung

Im letzten November machte diese Zeitung publik, dass ein Grossteil der Alarmierungsgeräte über den veralteten 2G-Netzwerkstandard läuft. Dieser wird Ende 2018 respektive 2020 eingestellt.

Das Alarmierungssystem müsse deshalb überprüft und aktualisiert werden, schreibt der Gemeinderat. Ausserdem würden in diesem Zusammenhang alternative Systeme geprüft.

Vor einer neuen Ausschreibung sollen alle relevanten Akteure ein Alarmierungskonzept erarbeiten, das auch alternative Technologien und bestehende Infrastrukturen berücksichtige. So will die Stadt unter anderem prüfen, ob beispielsweise anstelle einer Alarmierungseinrichtung ein Lautsprechersystem installiert werden könnte. (Berner Zeitung)