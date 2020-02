Stadt offerierte sogar günstiger als die private ORS

So hatte sich Sozialdirektorin Franziska Teuscher (GB) die Stadtratsdebatte vorgestellt: Indem die Linke Anträge von GFL und GLP annahm und diese so ins Boot holte, stimmte am Ende eine satte Mitte-links-Mehrheit für ihre Vorlage. Dank der Defizitgarantie von 3,36 Millionen Franken für acht Jahre kann die Stadt somit ab Mitte Jahr im Asylbereich zusätzliche kantonale Aufgaben übernehmen.