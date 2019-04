Stadt ermuntert Sozialhilfebezüger, an die Urne zu gehen

Gehen Stadtberner Sozialhilfeempfänger dieser Tage beim Sozialdienst vorbei, begegnen sie beim Eingang einem aufgehängten A4-Blatt. «Stimmen Sie ab!» steht dort in roter Farbe. Es geht um die kantonale Abstimmung zum revidierten Sozialhilfegesetz. Die Stimmbürger werden am 19. Mai darüber befinden, ob der Grundbedarf in der Sozialhilfe gekürzt werden soll.