Stadt Thun plant neues Primarschulhaus im Seefeldquartier

Die Stadt Thun will vom Kanton Bern die Schulräumlichkeiten des Gymnasiums im Seefeldquartier kaufen. In einem Teil der Gebäude möchte die Stadt eine Primarschule unterbringen. Die Villa Lüthi und die Villa Sequin, die sich beide für den Schulbetrieb nicht eignen, sind vom Kauf ausgenommen, wie die Stadt Thun am Montag mitteilte.