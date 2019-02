Umstritten vor Verwaltungsgericht war allerdings lediglich, ob die Stadt Biel vorzeitig Besitzerin der fraglichen Parzelle wird. Sie machte geltend, wegen des Ziels, den BFH-Campus Biel im Herbst 2022 in Betrieb nehmen zu können, eile es. Nicht Gegenstand des Verfahrens war das Enteignungsverfahren an sich, das nach wie vor bei der EschK hängig ist.

Enteignungspläne waren bekannt

Auf dem Bieler Feldschlösschen-Areal beim Bahnhof sollen ab Herbst 2022 etwa 2500 Studierende und Dozierende der BFH-Departemente Technik und Informatik sowie Architektur, Holz und Bau lernen und lehren. Der bernische Grosse Rat bewilligte für den Bau im Juni 2017 einen Kredit von 233,5 Millionen Franken.

In der Kreditvorlage war die Rede von Enteignungen, die nötig seien. Das hiess es auch schon in den Unterlagen, die dem Bieler Stadtrat vorlagen, als er 2017 über Landgeschäfte im Zusammenhang mit dem Campus-Projekt beriet. Dass es für den Bau des BFH-Campus zu Enteignungen kommen würde, war also bekannt.

Laut dem Verwaltungsgerichtsurteil handelt es sich bei der umstrittenen Parzelle um das letzte Stück Land, das sich noch nicht im Besitz der Stadt Biel befindet. Bauherr des Campus ist der Kanton Bern auf Land, das die Stadt Biel dem Kanton im Baurecht abgeben will.