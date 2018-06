Stadt Bern startet zweisprachige Klasse

Für Berner Kindergärteler heisst es ab August 2019 nicht nur «guten Tag, wie gehts?» sondern auch «Bonjour, comment vas-tu?». Nach dem Vorbild von Biel eröffnet die Stadt Bern an der Volksschule eine erste zweisprachige Klasse mit Unterricht in Deutsch und Französisch. Die Bundesstadt will damit nicht zuletzt ihre Brückenfunktion zwischen der Deutschschweiz und der Romandie wahrnehmen.

Die erste zweisprachige Klasse wird eine Kindergartenklasse mit fünf und sechsjährigen Mädchen und Buben sein. Ein Jahr später wechseln sie in die neu gebildete erste Klasse. So wird der zweisprachige Klassenzug über sieben Jahre hinweg bis zum sechsten Schuljahr ausgebaut, wie die kantonale Erziehungsdirektion und die städtische Direktion für Bildung, Soziales und Sport am Montag mitteilten.

Eine Chance fürs Leben

«Für kleine Kinder ist es einfach, sich in mehreren Sprachen zurecht zu finden, sie lernen leicht und haben keine Berührungsängste», sagte die Stadtberner Gemeinderätin Franziska Teuscher (Grünes Bündnis) am Montag laut Mitteilung vor den Medien.

Die Bildungsvorsteherin ist überzeugt, dass der Besuch einer zweisprachigen Schule eine Chance fürs Leben ist. Das Ziel der zweisprachigen Klasse ist es, den Kindern umfassende Fertigkeiten in Deutsch und Französisch sowie interkulturelle Kompetenzen zu vermitteln.

Der Unterricht erfolgt auf allen Stufen halb Deutsch, halb Französisch. Die Lektionen erteilen Lehrkräfte in ihrer entsprechenden Muttersprache. Damit die Kinder auch untereinander ihre Sprachkenntnisse anwenden, sollen deutsch- und französischsprechende Kinder zu gleichen Anteilen bei der Anmeldung berücksichtigt werden.

Die deutsch-welsche Klasse ist ein Angebot der öffentlichen Volksschule. Das heisst, alle Eltern mit Wohnsitz in der Stadt Bern, die ihr Kind zweisprachig unterrichten lassen möchten, können ihre Mädchen und Buben für die zweisprachige Klasse anmelden. Im kommenden August lädt das städtische Schulamt die Eltern der künftigen Kindergärteler zu einem Informationsabend ein.

Von Biel inspiriert

Als Vorbild für den Schulversuch mit den «Classes bilingues de la Ville de Berne» diente die Stadt Biel. Dort wird eine «Filière bilingue» seit 2010 angeboten und stösst auf sehr gutes Echo.

Im Unterschied zu Biel müssen sich die Eltern nicht für den Lehrplan des deutschen- oder französischen Kantonsteils entscheiden. In Bern basiert der Unterricht auf einer gleichwertigen Kombination der beiden Lehrpläne.

Die Pädagogische Hochschule Bern wird die Schule und Lehrpersonen bei der Führung der zweisprachigen Klasse unterstützen. Anfang Mai hat die kantonale Erziehungsdirektion den Schulversuch bewilligt. (tag/sda)