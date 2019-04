Stadt Bern reagiert beim Kocherpark nach tödlichen Unfällen

Nach zwei tödlichen Tramunfällen will die Stadt Bern die Sicherheit bei der Haltestelle Kocherpark verbessern. Das Perron wird verbreitert und mit einem Geländer ausgestattet, wie die Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün am Montag mitteilte. Die Bauarbeiten begannen am Montag. Sie sollen bis Mittwoch kommender Woche dauern.