Stadt Bern: Eine Verletzte bei Kollision

Kurz nach 16 Uhr ging der Kantonspolizei Bern eine Meldung ein, wonach sich bei der Einmündung der Murten- in die Waldmannstrasse in Bern eine Kollision zwischen einem Tram und einem Auto ereignet habe. Das Tram der Linie 8 war von der Haltestelle Holenacker in Bethlehem bei Bern herkommend in Richtung Tscharnergut unterwegs gewesen, als es zum Unfall mit dem die Geleise überquerenden Auto kam.

Trotz einer Vollbremsung verkeilten sich die beiden Fahrzeuge ineinander, wobei grosser Sachschaden entstand. Die Autolenkerin wurde verletzt und musste von einer Ambulanz ins Spital gebracht werden. Traminsassen wurden gemäss ersten Erkenntnissen keine verletzt, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt. Die Tramlinie musste für die Bergungs- und Räumungsarbeiten gesperrt werden.

Die Kantonspolizei Bern hat zur Klärung der Unfallursache Ermittlungen aufgenommen. (jaw/pkb)