Sprung in den Schuldenpool

Die Rechnungen von Ostermundigen verraten viel über die Gemeinde. Sie sagen: In Ostermundigen wird gewohnt, in Bern wird gearbeitet. Unternehmungen gehen weg von hier, die finanzschwache Bevölkerung zieht in die Gemeinde im Osten Berns. Die Wohnungsmieten sind tief, die Sozialhilfequote hoch. Die Kosten im Schul- und Sozialbereich wachsen in die Höhe. So wie es das Leuchtturmprojekt am Ortseingang bald tun wird. Gleich beim Bahnhof wird das höchste Gebäude des Kantons in die Höhe gezogen. Die Erwartung der Gemeinde: Leute mit gutem Einkommen ziehen in den Bäre-Tower. Und verschönern die Abrechnung am Ende des Jahres.