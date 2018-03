Spitex-Bern-Verwaltungsrat rechtfertigt und entschuldigt sich

«Aus heutiger Sicht haben wir uns dabei in der Wortwahl teilweise ungeschickt verhalten. Das tut uns leid», schreibt der Verwaltungsrat der Spitex Bern in einer am Freitagabend auf ihrer Website veröffentlichten Stellungnahme.

Nach Bekanntmachung des Streits in der Öffentlichkeit habe sich der Verwaltungsrat verpflichtet gefühlt, sofort alle Kundinnen und Kunden sowie Genossenschafter und Geschäftspartner aus erster Hand zu informieren. Die offene Kommunikation habe dabei auf verschiedenster Seite zu Verunsicherung geführt. «Dafür möchten wir uns in aller Form entschuldigen.»

Weiter bestärkte der Spitex-Bern-Verwaltungsrat in der Stellungnahme noch einmal die Kritik am bernischen Gesundheits- und Fürsorgedirektor Pierre Alain Schnegg. Dieser hatte den Verwaltungsrat am Freitag zum Rücktritt aufgefordert.

Er sei «bestürzt über die Art und Tonalität des Appells», schreibt der Verwaltungsrat in seiner Stellungnahme. Umso mehr, da man sich auf einem konstruktiven Weg zur gegenseitigen Vertrauensbildung gewähnt habe. Damit setze Schnegg sich über die geltende Kompetenzordnung hinweg.

Ermittlung wegen Datenleck

Der Verwaltungsrat sieht sich zu Unrecht im Scheinwerferlicht der Medien. Er bezichtigt diese zudem, unausgewogen über die Spitex Bern zu berichten und über Geschäftsgeheimnisse und andere vertrauliche Interna zu verfügen. Das liesse sich aus dem Inhalt und Detaillierungsgrad der Fragen gewisser Journalisten schliessen. «Wir haben Massnahmen in die Wege geleitet zu Ortung und Ahndung des Datenlecks», teilt der Spitex-Bern-Verwaltungsrat mit.

Die Versorgung der Spitex Bern ist gemäss Verwaltungsrat weiterhin gewährleistet. 450 Mitarbeitende leisteten täglich zuverlässig und loyal ihre Arbeit. Als interimistische Geschäftsführerin wurde Christine Schneider engagiert.

In die Schlagzeilen geriet die Spitex Bern nach der Freistellung von Daniel Piccolruaz. Dieser ist eigentlich Geschäftsführer der Spitex Seeland, wurde aber in die Bundesstadt geholt, um die Spitex Bern im Mandatsverhältnis neu zu organisieren.

Mitte Februar warf der Verwaltungsrat der Spitex Bern Piccolruaz vor, nach seiner Entlassung einen «Komplott» zur Destabilisierung der Spitex Bern organisiert zu haben. Sie drohte mit strafrechtlichen Schritten gegen Piccolruaz. Die fünf Betriebsleiterinnen stellten sich hinter ihn.

Inzwischen hat Spitex-Bern-Verwaltungsratspräsidentin Rahel Gmür eine Auszeit und ihre Demission per Anfang Juni bekanntgegeben. (chh/sda)