Plötzlich stauen sich Autos auf der Strasse, sie werden in zwei Kolonnen jeweils zu sechst zur Kontrolle in einen Käfig eingeschlossen, der sich direkt vor unserer Nase schliesst. «Sie dürfen nicht weiter», sagt ein Mann in Militäruniform. Ich insistiere: «Warum denn nicht? Wir wollen doch nur an den See.» Da kommt der Vorgesetzte und erklärt, dass hier nur Anwohner passieren dürfen. «Hier ist eine geheime Zone.»

Wir fahren zurück und finden nach längerer Irrfahrt einen Platz zum Campieren an einem kleinen See unweit von Kyschtym, etwa 30 Kilometer von Osjorsk entfernt. Der See bietet uns Wasser zum Baden und für Kaffee. Eine Idylle.