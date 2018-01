Spatenstich trotz Spannungen

Fröhliche Spatenstich-Feier am Montag bei eisiger Kälte auf dem Areal des Unterwerks Mühleberg: Vertreter von Swissgrid, BKW und Behörden steckten die Schaufeln in den gefrorenen Boden auf einer kahlen Brache und symbolisierten so den Auftakt zu den anstehenden Bauarbeiten. In zwei Jahren wird hier ein 900 Tonnen schwerer, zehn Meter ­hoher und 32 Millionen Franken teurer Transformator stehen. Er soll dafür sorgen, dass in der Schweiz genügend Strom fliesst, wenn ab 2019 das Kernkraftwerk Mühleberg vom Netz geht.

Der Transformator wird an einem wichtigen Knotenpunkt im Schweizer Stromübertragungsnetz installiert. Wenn Ende 2019 das AKW stillgelegt wird, fallen rund 370 Megawatt Leistung weg – eine Stromlücke, die durch Importe primär aus Norddeutschland gefüllt wird. Um das Netz im zentralen Mittelland für diese Importe zu rüsten, soll die Spannung der Stromleitung Bassecourt–Mühleberg von 220 auf 380 Volt erhöht werden. Der Transformator stellt schliesslich sicher, dass der Strom wiederum für die tieferen Spannungsebenen zur Verfügung steht.

Grosser Widerstand

Die Bauarbeiten in Mühleberg beginnen, obwohl das Plange­nehmigungsverfahren für die verstärkte Leitung Bassecourt–Mühleberg noch nicht zu Ende ist. Gegen die 45 Kilometer lange Hochspannungsleitung, die quer durch die Dörfer im Seeland führt, gingen letzten Herbst über 70 Einsprachen ein. Private wie Gemeinden wehren sich gegen das Gigaprojekt, primär aus Angst vor Elektrosmog. Besonders gross ist der Widerstand in Seedorf: Im Wiler Aspi stehen Wohnhäuser direkt unter der Hochspannungsleitung.

«Wir würden als Gemeinde wohl nicht so vorgehen», sagt der Seedorfer Gemeindepräsident Hans Peter Heimberg (SVP) zum Bauauftakt von Swissgrid. Auch die Gemeinde Seedorf hatte Einsprache gemacht. Aber: «Wiederum wird das Aufrüstungsprojekt auf verschiedenen Abschnitten umgesetzt, da scheint es für mich nachvollziehbar, dass mal an einer Ecke begonnen wird.» Von einem Präjudiz sei da nicht zu sprechen.

«Es wäre unseriös»

Adrian Häsler von Swissgrid betont: «Das sind zwei verschiedene Sachen, eine ist die Leitung, die andere der Transformator.» Während die Stromleitung innert sechs Monaten aufgerüstet sei, würde der Bau des Transformators zwei Jahre in Anspruch nehmen. Häsler: «Es wäre unseriös, wenn wir mit dem Transformator warten würden, bis die Leitung bereit ist.» Das Ganze sei also eine rein logistische Entscheidung. Der Bau des im «Strate­gischen Netz 2025» geplanten Transformators wurde im letzten September vom Eidgenössischen Starkstrominspektorat (Esti) bewilligt.

Um die Prüfung der Einsprachen kümmert sich ebenfalls das Esti. Adrian Häsler geht davon aus, dass diese bis Ende 2019 bereinigt sind: «Wir sind guter Dinge», sagt er. Die Gemeinde Seedorf als Einsprecherin wartet nun ab. Laut Hans Peter Heimberg gibt es an der Gegnerfront derzeit aber keine Neuigkeiten. «Ich bin jedenfalls gespannt, wie die Sache weitergeht.»