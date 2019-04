«Spächtli» ist wieder da

30 Tage lang war sie auf der Flucht: die Evolèner Kuh mit dem Namen «Spächtli». In ihrem Daheim in der Region Worb entwischte sie aus einem Laufhof, sprang durch Weidezäune und flüchtete in einen Wald.

Lange Zeit war sie wie vom Erdboden verschluckt. Dann schaltete sich der österreichische Gnadenhof Gut Aiderbichl ein, kaufte die kleine Kuh dem Besitzer ab und machte sich mit mehreren Helfern auf die Suche.

Am Mittwochnachmittag haben die Helfer das Tier nun definitiv eingefangen: bei einem Waldstück oberhalb von Enggistein. «Wir hatten dort einen Futterplatz eingerichtet», berichtet Pascale Pineroli vom Gut Aiderbichl. In der Folge sei die Kuh mehrmals aufgetaucht.