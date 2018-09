Soundcheck, Meetings und Überstunden

Für die Königsklasse muss der Schweizer Meister YB einiges an Aufwand auf sich nehmen: Am Wochenende wurde das Stade de Suisse mit den Champions-League-Bannern ausgekleidet. Dafür reisten Uefa-Mitarbeiter an, mehrere Sattelschlepper lieferten das benötigte Material. Die Sponsoren von YB wurden abge- und mit den Champions-League-Sponsoren überklebt.

Leichter geht es bei den LED-Bild­schirmen, die die gewünschten Namen und Logos sofort anzeigen. Auch der Soundcheck für die Hymne ist erledigt. «Unsere ­Erfahrungen aus der Europa League helfen uns enorm, aber es ist nochmals eine andere Dimension», sagt Albert Staudenmann, Vereinspräsident und Kommunikationschef von YB.

Alle Mitarbeitenden würden seit April Überstunden leisten: «Doch uns fällt das alles leicht, weil wir eine wunderbare Zeit ­erleben», so Staudenmann. Seit der Auslosung der Gegner stehen die YB-Verantwortlichen in Kontakt mit Manchester United, ­Juventus Turin und Valencia. Am Dienstag und Mittwoch finden zusätzliche Meetings statt, bei einem ist auch der vierte Offizielle dabei, dem die Trikots präsentiert werden müssen. An einer weiteren Sitzung besprechen Clubvertreter, Polizei, Sanität und Feuerwehr die genauen Abläufe.

Fliessender Feierabend

In einigen Bereichen mussten die Young Boys temporär Personal aufstocken, um die Arbeitslast zu stemmen. Man wolle nicht einfach Leute anstellen, die man dann später wieder entlassen müsse. Wie viele Temporäre es sind, kann Staudenmann nicht genau beziffern. Man schichte vor allem intern um.

«Das Ticketing-Personal fragt andere Abteilungen für helfende Hände nach Feierabend an. Es ist toll, wie ­alles mit Teamarbeit bewältigt wird», erzählt er. Das ist denn auch nötig, da innert einer Woche 24 787 ­reguläre Eintrittskarten verkauft wurden.

Eine turbulente Zeit hatte auch das 9-köpfige Verkaufsteam: ­«Alle 400 VIP-Kunden werden umplatziert, weil die Plätze von Uefa-Vertretern beansprucht werden», sagt Roman Grünig, Leiter Sales und Sponsoring. ­Innert 19 Tagen habe man 400 Angebote gemacht, die alle als ­Package – sprich alle drei Partien beinhaltend – verkauft wurden.

500 Franken kostet eine Partie, das sind 50 Franken mehr als eine Super-League-Partie. «Wir erhielten schweizweit Anfragen von ­Firmen, doch wir wollten ­zuerst unseren Partnern eine ­Gelegenheit bieten, bei den Spielen dabei zu sein», so Grünig. Die exklusivste Lounge, die Platz für 12 Personen bietet und 22 500 Franken kostet, hätte YB 20-mal verkaufen können.

Konsequente Kontrollen?

Spezielle Uefa-Vorschriften für Eingangskontrollen existieren nicht. «Wir greifen auf unser ­bewährtes System zurück», sagt ­Albert ­Staudenmann. Damit meint er Stichproben und Einblick in grössere Taschen. Würde man ­jeden Fan wie am Flughafen rigoros kontrollieren, würde dies stundenlang dauern.

Gleich bleibt auch die Medientribüne, deren 180 Plätze ausgebucht sind. Was Staudenmann freut: In ­Nyon, wo die Uefa den Hauptsitz hat, sei die YB-Euphorie ausgebrochen. «Das habe ich von einigen gehört. Und so einen kurzen Weg an ein Champions-League-Spiel hatten sie noch nie», sagt er. Auch deshalb fühle sich YB sehr willkommen in dieser Liga. (Berner Zeitung)