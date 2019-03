Solarstrom vom geschützten Bauernhof

Dass sie dies im vollen Wissen um den denkmalpflegerischen Wert des Ensembles mit Bauernhaus, Herrenhaus, barockem Garten und weiteren Nebengebäuden tun, geben die Juristen offen zu erkennen. Sie verweisen gleich selber auf das örtliche Bauinventar, wo es heisst: «Das Weyergut dokumentiert den Typus der ehemaligen, in Wabern zahlreichen Sommersitze. Vom Metzgermeister und Bernburger Johannes Müller ging der Landsitz im frühen 19. Jahrhundert zunächst an die Gesellschaft zum Affen, später an den Könizer Bauern und Gemeinderat Bendicht Schneider.»

Sehr grosses Interesse

Ein Bauvorhaben, das in Wabern schon verschiedentlich zu reden gegeben hat, sorgt für Schlagzeilen. Treibende Kraft und aktueller Miteigentümer ist auch diesmal ein Könizer Gemeinderat: Im alten Bauernhaus, dem Kern des historischen Weyerguts, hat der grüne Politiker Hansueli Pestalozzi zusammen mit Gleichgesinnten eine Idee verwirklicht. Oder wie er es formuliert, ein Projekt umgesetzt, das seinen ökologischen wie sozialen Ansprüchen genügt.

Entwickelt hatte Pestalozzi die Idee während der Zeit, in der er im Herrenhaus nebenan zur Miete wohnte. Das Bauernhaus stand damals schon seit Jahren leer, lotterte still vor sich hin. Eigentlich schade, dachte er sich – nicht nur für das alte Gebäude an sich, sondern auch für den vielen ungenutzten Raum. In Brigitte Wittwer, Monika Dillier und dem Architekten Peter Schürch fand er Gleichgesinnte, und gemeinsam gelang es dem Quartett, den Hof mitsamt der dazugehörigen Hofparzelle von einer Erbengemeinschaft zu kaufen. Das war 2014.

«Das Weyergut ist ein Ort, an dem sich alle Generationen und besonders Familien wohlfühlen können.» Hansueli Pestalozzi, Bewohner und Mitinitiant

Bis alle Bewilligungen da waren, verstrichen drei Jahre. Erst galt es, unter «strengsten Auflangen der kantonalen Denkmalpflege», wie das Quartierblatt «Wabern-Post» damals festhielt, der Umbau zum reinen Wohnhaus mit neun Eigentumswohnungen zu planen.

Als diese Hürde geschafft und das Vorhaben publiziert war, führten ungelöste Fragen um die Zufahrtsrechte zu einer ersten Einsprache aus der Nachbarschaft. Sie konnte über eine Vereinbarung aus der Welt geschaffen werden – nach «langen, zähen Verhandlungen» und «mit Kostenfolgen», wie auf der Website nachzulesen ist, die das Projekt begleitet.