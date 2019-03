Söiniggel im Stadtparlament

Stilistisch steht im Berner Stadtrat niemand Erich Hess näher als sein SVP-Kollege Henri-Charles Beuchat. Doch während bei Hess davon auszugehen ist, dass seine Tabubrüche kalkuliert sind, ist dies bei Beuchat nicht immer klar. Am Rednerpult kann sich der von der CVP zur SVP konvertierte Beuchat in einen heiligen Zorn steigern, dass Gott erbarm. Frei nach dem Politfilm «Wag the Dog» fragt sich dann das Publikum: ­­Wedelt da der Hund mit dem Schwanz – oder ist es gerade andersrum?