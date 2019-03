So soll die grosse Schanze sicherer werden

Seit ein paar Jahren sorgen Pop-up-Bars wie Peter Flamingo immerhin in den Sommermonaten für eine gewisse Belebung. Doch das ist für die Stadtbehörden zu wenig. Mit einem neuen Beleuchtungskonzept will der Gemeinderat den Risikoperimeter entschärfen, wie er am Montag an einer Medienorientierung bekannt gab.

Gesichter besser erkennen

Dank einer «subtilen Raumaufhellung» soll das Sicherheitsempfinden von der Promenade bis zur Sidlerstrasse erhöht werden. Dafür braucht es zwar circa 20 Prozent mehr Lampen, diese würden jedoch «unscheinbarer wirken» als die heutigen, wie Adrian Stiefel, Leiter Amt für Umweltschutz, ausführte. Die neuen Lichtmasten sind von schlanker Bauart und reichen bis zu acht Meter in die Höhe.

Von dort aus wird das Licht breiter übers Areal gestreut und soll einen «Vollmondeffekt» herbeiführen, wie der zuständige Lichtplaner der Firma EBP Schweiz AG, Walter Moggio, erklärte. Der positive Effekt dabei: Wer nachts allein das Areal überquert, erkennt die Gesichter der sich nähernden Person schon von weitem.

Dies im Gegensatz zu den heutigen Lampen, welche durch ihre punktuelle Beleuchtung eher einen «Bühneneffekt» mit extremen Hell-Dunkel-Kontrasten hervorrufen. Auch im Lichtton unterscheiden sich die neuen LED-Lampen von den heutigen. So soll künftig ein warmweisses Licht für eine wohlige Atmosphäre sorgen.

Bereits vor über einem Jahr hat der Gemeinderat die Planung dafür in Auftrag gegeben. Gemäss Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) sollen die ersten neuen Lichtmasten im kommenden Jahr installiert werden. Rund 500'000 Franken werden diese kosten – noch nicht eingerechnet sind darin die LED-Lampen. Zupass kommt der Stadt, dass die Lichter entlang der Gehwege sowieso ihre Lebensdauer überschritten haben und keine Ersatzteile mehr erhältlich sind.