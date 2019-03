Mit leistungsstärkeren Antennen werden grössere Gebiete mit weniger Datenverkehr oder entlang der Mobilitätsachsen abgedeckt. «Im Prinzip ist es wie beim Verkehr: Ein neues Quartiersträsslein ersetzt keine Autobahn», sagt Dürrenberger. In ländlichen Gebieten erachtet er Miniantennen allein als unrealistisch, zu klein sei ihre Reichweite, zu unrentabel ihr Betrieb.

15000 neue Antennen?

Derzeit planen die drei grossen Schweizer Mobilfunkanbieter ihre leistungsstarken 5G-Netze. Sie möchten, dass der Bund die Strahlengrenzwerte erhöht. Der Ständerat lehnte dies ab, eine vom Bundesrat eingesetzte Expertenkommission, in der auch Dürrenberger mitarbeitet, sucht nun andere Lösungen. Die Mobilfunkanbieter warnen: Bleiben die heutigen Schweizer Grenzwerte bestehen, braucht es 15000 neue Antennenstandorte.

In umliegenden Ländern gelten für Mobilfunkantennen bis zu zehnmal höhere Grenzwerte als in der Schweiz. Aber auch in diesen Ländern habe die Forschung keine Belege gefunden, dass wegen der Strahlung gesundheitliche Schäden auftreten, sagt Dürrenberger. «Die Strahlenbelastung, die vom Handy ausgeht, ist deutlich höher als jene von der Antenne.» Das sei vielen Leuten nicht bewusst.

Zwei Alternativen

Die Leute von der IG Antenne Oberfeld kennen diese Argumente. Man müsse aber wissen, dass die Forschungsstelle von der Mobilfunkindustrie gesponsert werde, erklärt Beat Leiser. Und zitiert aus der staatlich anerkannten NTP-Studie aus Amerika: Demnach zeigten Ratten, die zwei Jahre Mobilfunkstrahlen ausgesetzt waren, deutlich häufigere Krebssymptome in Hirn und Herz. Laut der Studie besteht auch bei Menschen ein erhöhtes Krebsrisiko bei der Nutzung von Mobiltelefonen.

So oder so, Fakt ist: Bei der geplanten Antenne im Oberfeld sind die Grenzwerte laut Baugesuch eingehalten. Fakt ist ebenfalls, dass Ostermundigen das sogenannte Kaskadenmodell übernommen hat. Dieses sieht vor, dass neue Antennen primär an bestehenden Standorten und in Arbeitszonen aufgestellt werden. Ist dies nicht möglich, darf auf mindestens fünfgeschossige Häuser in Wohnzonen ausgewichen werden.