So geht Kommunikation

An seinem Gürtel hängt ein Funkgerät. Der Mann ist schwarz gekleidet wie das Personal in so manchem Museum. Ein Museumswärter? Mitnichten, Stefan Käsermann (46) der da auf dem roten Teppich beim Eingang zur Ausstellung steht, ist Kommunikator. So nennt das Museum für Kommunikation seine Angestellten, die sich unter die Besucher mischen. Es hat einen neuen Job entwickelt, mitsamt viermonatiger Ausbildung.