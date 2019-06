So erwacht das Wiedmer-Haus aus dem Schlaf

Nun aber scheinen sich neue Prinzessinnen und Prinzen gefunden zu haben, die das Wiedmer-Haus wachküssen wollen. Konkret handelt es sich um einen Zusammenschluss von acht Menschen aus dem Dorf. Einige leben schon länger in Zimmerwald, andere sind erst frisch dazugezogen. Aber alle möchten, dass das Gebäude in Zukunft von der ganzen Gemeinde genutzt werden kann.

Im Oktober 2018 gründeten sie deshalb die Interessengruppe Wiedmer-Haus. Und am Mittwochabend, anschliessend an die Gemeindeversammlung, präsentierte sie erstmals die Ergebnisse ihrer bis­herigen Arbeit.

Nicht ohne Gegenwind

Aus dem alten Haus – errichtet im Jahr 1820, oftmals umgebaut und heute denkmalgeschützt – soll ein Dorftreff werden. «Ein Ort, an dem man sich begegnet, wo man das Feierabendbier in Gesellschaft trinken oder auch mal eine Runde jassen kann», wie es Ursula Stäubli von der Interessengruppe formulierte. Ein Bistro im ersten Stock und ein Mehrzwecksaal im Dachstock sollen Platz für alle möglichen Veranstaltungen bieten.

Und um die Betriebskosten zu decken, soll in Letzterem zeitweise ein Bed and Breakfast sowie im Erdgeschoss zudem eine 2½-Zimmer-Wohnung eingerichtet werden. So zumindest die Vision der Projektgruppe. Aber schon zu Beginn betonte Mitglied Clemens Lang: «Dabei handelt es sich lediglich um einen Vorschlag. Wir sind nach wie vor offen für Anregungen und Ideen aus der Bevölkerung.»

Vorabklärungen von Experten haben ergeben, dass sich ein solches Konzept für etwa 1,6 Millionen Franken realisieren lassen würde. Obwohl der Betrag auch noch deutlich geringer ausfallen könnte, stiess die Zahl dennoch bei vielen Anwesenden sauer auf. «Der neue Kindergarten wurde für weniger Geld gebaut», bemerkte etwa einer der Anwesenden. Ein anderer stimmte zu: Die Summe erscheine ihm doch sehr hoch, ob die Gemeinde gar einen Luxusbau verwirklichen wolle?

Auch sonst stiess das Projekt auf einigen Gegenwind. Besonders die Tatsache, dass die Vorstellung der Interessengruppe hauptsächlich auf freiwilliger Arbeit basiert, fanden viele unrealistisch. «Ich finde, man sollte unbedingt auch ein Konzept ausarbeiten, das nicht auf freiwilliger Arbeit beruht», warf einer der Bürger ein. Ein Einwand, den die Interessengruppe in ihre weiteren Abklärungen einbeziehen möchte.