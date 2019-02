Ein Skitourenfahrer ist am Sonntagnachmittag in den Freiburger Voralpen von einer Lawine 600 Meter in die Tiefe gerissen worden. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Verunglückten aus den Schneemassen befreien. In kritischem Zustand wurde er ins Berner Inselspital geflogen, wo der Mann kurz nach seinem Eintreffen verstarb, wie die Kantonspolizei mitteilt.