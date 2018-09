Skeptiker blieben in der Minderheit

Im vergangenen Mai wars recht knapp in Golaten. Nur 7 Stimmen gaben den Ausschlag, dass Golaten (330 Einwohner) mit Kallnach (1920 Einwohner) einen Fusionsvertrag aushandeln soll.

Am Mittwochabend bei der entscheidenden Abstimmung im proppenvollen Gemeindesaal war die Sache deutlicher: Die 118 Stimmberechtigten (Beteiligung gut 53 Prozent) sprachen sich ohne eine grosse Diskussion in einer geheimen Abstimmung mit 73 zu 37 Stimmen bei einigen Enthaltungen für den Fusionsvertrag aus. Das Reglement wurde in einer offenen Abstimmung mit grossem Mehr ebenfalls genehmigt. Die Versammlung folgte damit dem einstimmigen Antrag des Gemeinderats.

Gemeindepräsident Hansjörg Tüscher (parteilos) war erleichtert nach dem Votum in dieser «historischen Versammlung, in der es um die Zukunft des Dorfes ging». Für das eher knappe ­Resultat in Kallnach (siehe Infobox) hatte Tüscher eine Erklärung. Das knappe Abstimmungsresultat im Mai sei ein Signal an die Nachbargemeinde ge­wesen: «Wollen die überhaupt ­fusionieren?»

Kritik an Botschaft

Tüscher machte auf die Konsequenzen eines Neins zur Fusion aufmerksam. Es müssten innert Monatsfrist drei der fünf Gemeinderatsmitglieder ersetzt werden. Zudem seien die Dienstleistungsverträge (u. a. Finanzverwaltung) mit Kallnach per ­Ende Jahr gekündigt worden, und Gemeindeschreiber Fritz Baumgartner werde im Februar pensioniert.

«Die Folgen eines Neins sind so beschrieben, als ob wir keine andere Wahl haben, als zu fusionieren.»eine Stimmberechtigte

«Die Folgen eines Neins sind so beschrieben, als ob wir keine andere Wahl haben, als zu fusionieren», bemängelte eine Votantin den Ton in der Botschaft. Eine andere Frau fragte sich: «Aber wer steht dann auf und stellt sich für ein Amt zur Verfügung?»

Im Schnellzug

Der Fusionsprozess lief in einem rekordverdächtigen Tempo ab. Erst im vergangenen November gaben die Gemeindeversammlungen den Auftrag für Fusionsabklärungen. Bis im Frühling wurde ein Grundlagenbericht erarbeitet, der Folgen, Chancen und Risiken eines Zusammenschlusses aufzeigte. Der Bericht kam zum Schluss, dass es keine Nachteile für die beiden Gemeinden gibt.

Der Zusammenschluss tritt auf Anfang 2019 in Kraft. Es entsteht eine Gemeinde mit 2250 Ein­wohnern. In den Jahren 2019 und 2020 wird Hansjörg Tüscher Einsitz im Kallnacher Gemeinderat nehmen. In der Legislatur ab 2021 hat Golaten Anspruch auf einen Sitz in der Exekutive.

Der Steuerfuss wird bei 1,53 Ein­heiten liegen, dem aktuellen Satz von Kallnach. Für die Golater – Steuerfuss 1,78 – bedeutet das, dass sie künftig weniger Gemeindesteuern bezahlen müssen. Mit der Fusion wechselt Golaten vom Verwaltungskreis Bern-Mittelland ins Seeland. Der Kanton versüsst die Fusion mit 523'600 Franken. (Berner Zeitung)