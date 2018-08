Sitzgelegenheiten statt Parkplätze

Passanten statt Autos: Die Stadt Bern verwandelt zwei Monate lang sieben Parkplätze an der Zeughausgasse in sogenannte «Parklets», also Sitzgelegenheiten für die Bevölkerung. Die Stadt will mit dieser temporären Massnahme Erfahrungen für die Zukunft sammeln.

Denn längerfristig ist eine Umgestaltung der Zeughausgasse geplant, wie aus einer Mitteilung der städtischen Direktion für Tiefbau, Verkehr und Stadtgrün vom Freitag hervor geht.

«Parklets» sind leichte Holzkonstruktionen etwa Podesten, die anstelle von Parkplätzen im Strassenraum aufgestellt werden. Diese Fläche kann möbliert oder bepflanzt werden. So entsteht ein zusätzlicher Aufenthaltsbereich für Passantinnen und Passanten. Die «Parklets» können je nach Bedarf rasch wieder abgebaut werden.

In der Berner Zeughausgasse werden die bepflanzten «Parklets» mit Hockern, Bänken, Tischen, Stehtischen und Sonnenschirmen möbliert. Eine kommerzielle Nutzung der Fläche, etwa durch Gastronomiebetriebe, kommt laut Mitteilung nicht in Frage.

(tag/sda)