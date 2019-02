Reklamen auf dem Bieler Stadtgebiet sollen künftig zweisprachig konzipiert werden müssen. Das schlägt der Gemeinderat vor. Das letzte Wort haben die Stimmberechtigten.

Sie werden voraussichtlich im Mai 2020 über die entsprechende Revision des Reklamereglements befinden, wie der Gemeinderat am Mittwoch mitteilte. Mit der neuen Bestimmung will er dafür sorgen, «dass die gelebte Zweisprachigkeit in der Stadt Biel auch auf dem Gebiet der Werbung respektiert wird».