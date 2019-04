Sina singt an der Eröffnung der BEA

Veränderte Kundenbedürfnisse in der digitalen Shoppingwelt setzen den traditionellen Warenmessen zu. Wer eine Kaffeemaschine oder einen Staubsauger kaufen will, geht heute nicht mehr unbedingt an eine Messe, um Modelle und Preise zu vergleichen und zu kaufen. Das alles lässt sich leicht von zu Hause aus online erledigen. Die BEA und die St. Galler Olma sind die letzten grossen Warenmessen der Schweiz, die sich noch immer halten, namentlich dank ihrer Nähe zur Landwirtschaft und zur Landbevölkerung.