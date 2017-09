Simon Schenk will in die Politik zurückkehren

Alt Nationalrat Simon Schenk – der gebürtige Emmentaler sass von 1994 bis 2011 im Parlament – kehrt zurück in die Politik: Wie die SVP Sektion Münsingen am Freitag mitteilt, kandidiert der inzwischen 71-jährige Schenk kommenden November für das Gemeindeparlament. Nach Münsingen zog Schenk im Juni 2016.

Schenk ist nicht nur in der Politik ein bekanntes Gesicht, sondern auch im Eishockey: Er arbeitete bis im Sommer 2017 knapp 20 Jahre lang als Sportchef der GCK Lions, war zuvor zweimal Trainer der Schweizer Nationalmannschaft (von 1985-1990 und 1995-1997). Gegenwärtig unterstützt Schenk zudem die Nachwuchsförderung der SCL Tigers.

Weitere SVP-Kandidaten

Am 26. November findet in Münsingen die Urnenwahl für die Erneuerung der Gemeindebehörden statt. Zu wählen sind 30 Mitglieder des Gemeindeparlaments und sechs Mitglieder des Gemeinderates. Die SVP tritt mit folgenden Kandidaten an:

Gemeinderat: Reto Gertsch (bisher), Susanne Bähler und Urs Baumann (beide neu).

Gemeindeparlament: Urs Baumann, Fritz Bieri, Marco Gehri, Reto Gertsch, Urs Strahm (alle bisher), Susanne Bähler, Henri Bernhard, David Fankhauser, Markus Hänni, Michael Hochstrasser, Roland Kohler, Jürg Küng-Guggisberg, Simon Schenk, Marcel Schnyder und Peter Wymann (alle neu). (mb/pd)