Siegerprojekte für Schulhausneubau im Wyssloch erkoren

Für den Schulhausneubau auf dem Berner Wysslochareal hat die Stadt Bern in einem offenen Wettbewerb für Architekten und Landschaftsarchitekten zwei Siegerprojekte ausgewählt. Das neue Schulhaus soll ein niedriger Längsbau in Holz werden.

Mit dem Projekt «Wo die wilden Kerle wohnen» hat das Team Bischof Föhn Architekten aus Zürich beim Schulhausneubau und beim geplanten Park überzeugt, wie die Stadt Bern am Freitag mitteilte.

Beim Einbau der Tagesschule in das denkmalgeschützte Bauernhaus Wysslochgut entschied sich die Stadt für das Projekt «Parker» des Teams von Büro B Architekten aus Bern.

Visualisierung des Projekts «Parker». Visualisierung: PD/Team Büro B Architekten AG

Ersatz für Familiengärten

Das neue Schulhaus soll auf dem Gebiet der heutigen Familiengärten entstehen. Diese will die Stadt innerhalb des Areals ersetzen. Gegen die Wohnhäuser an der Egelbergstrasse erscheint der Längsbau in Holz eingeschossig, gegen den Park hin zweigeschossig.