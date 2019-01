Die Stadt Bern hat getan, was sie konnte, genauso der Kanton. Vereine und Komitees wurden gegründet, um den Umzug des ­Radiostudios von Bern nach Zürich zu verhindern – selbst Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch sprach sich dagegen aus. Vier Parteipräsidenten wollten den Wegzug per Vorstoss in extremis stoppen.