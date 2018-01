Sieben Festnahmen im Reitschul-Innenhof

Die Berner Kantonspolizei hat am Dienstagabend auf der Berner Schützenmatte eine gezielte Aktion gegen den Handel mit Betäubungsmitteln durchgeführt. Dabei hielt sie im Innenhof der Berner Reitschule sieben Personen an.

Wie die zuständige Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten, tat sie dies in sechs Fällen wegen des Verdachts auf Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, gegen das Ausländergesetz sowie des Verdachts auf weitere Delikte. Die Polizei ging gestützt auf vorgängige Beobachtungen gegen diese Personen vor.

Sie wurden in der Folge zunächst für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache geführt. Eine weitere Person, welche laut der Mitteilung versuchte, die Polizisten während der Kontrolle zu stören, wurde ebenfalls angehalten. Diese Person wurde noch am selben Abend wieder entlassen.

Vier Männer in Ausschaffungshaft

Im Rahmen der Aktion stellte die Kantonspolizei Bern insgesamt 63 Gramm Kokain, kleine Mengen Marihuana sowie Bargeld sicher.

Bei den Einvernahmen zeigte sich einer der Festgenommenen geständig, dass er die Drogen weiterverkaufen wollte. Der Mann wurde durch die Staatsanwaltschaft verhaftet. Abklärungen ergaben zudem, dass sich einer der Festgenommenen illegal in der Schweiz aufhielt. Er sowie drei weitere Männer wurden in der Folge in Ausschaffungshaft versetzt.

Beim sechsten festgenommenen Mann sind weitere fremdenpolizeiliche Abklärungen im Gang. Bei der Polizeiaktion im Einsatz standen auch Angestellte der Fremdenpolizei der Stadt Bern. (nik/sda)