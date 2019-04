Sieben Einsatzkräfte in der Berner Innenstadt verletzt

In Bern waren in der Nacht auf Sonntag zahlreiche Personen versammelt, um den Meistertitel des BSC Young Boys zu feiern. Dabei wurden auch wiederholt verbotene Pyrotechnika und Feuerwerk abgefeuert. Nach einer Vorsprache durch Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern wurde mit Blick auf die Verhältnismässigkeit und die zahlreichen Unbeteiligten entschieden, nicht einzuschreiten und Ermittlungen einzuleiten, schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung am Sonntagmorgen.