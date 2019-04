Sie geben der Euphorie eine Stimme

Ein volles Wankdorf hört mit

In all den Jahren haben sie viele Spieler kommen sehen. Sékou Sanogo etwa stellte Ruchti in gewohnt frecher Manier vor. «Jetzt kommt der Spieler mit dem geilsten Vornamen», sagte er damals, das Publikum krümmte sich vor Lachen. Sie sahen auch viele Spieler wieder gehen. «Wir versuchen, nicht zu sehr einen einzigen Spieler zu lieben. Aber derzeit lieben wir sowieso alle», sagt Chrigu Böhlen.

Wie für YB war für RGS 2018 der Höhepunkt in der Geschichte: Insgesamt 464'000 Zugriffe wurden verzeichnet. Rekorde stellte RGS bei Auswärtsspielen auf. Beispielsweise bei der Qualifikation für die Champions League bei Dinamo Zagreb hörten 30'000 Leute mit, was einem fast vollen Stade de Suisse entspricht. Bei Partien der Super League sind die Zuhörerzahlen tiefer: im Schnitt rund 15'000, wenn YB auswärts spielt, 8'000 bei Heimspielen.

Für ihre grosse Klappe wurden sie sogar mit einem Preis ausgezeichnet: mit dem Bäredräck, der jährlich an Berner verliehen wird, die eine besondere Leistung für Bern erbringen. Am Tag nach der Ehrung spielte YB auswärts gegen Manchester im Old Trafford, mit dabei war auch der «Gagu», wie RGS den Preis nennt.

Tags darauf geschah das Malheur: Die Jungs vergassen den «Gagu» im Hotel. Einer ihrer Kameramänner kehrte um und holte ihn an der Rezeption ab. Die Mitarbeiter krümmten sich vor Lachen, weil sie nicht damit gerechnet hatten, dass jemand diesen Preis vermisst.