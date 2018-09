Sie danken, sie tun Busse, sie beten

Eidgenössischer Bettag? Heute weiss kaum jemand mehr so genau, was an diesem Tag gefeiert wird. Die einen kennen das Wort vielleicht aus ihrer Agenda, wo es jeweils beim Datum des dritten Sonntags im September steht. Andere erinnern sich vielleicht noch an die Zeit kurz nach der Jahrtausendwende, als die nationale Politik diskutierte, den Bettag für autofrei zu erklären.

Aber sonst? Da herrscht rund um den Bettag, wie er auch am heutigen Sonntag wieder gefeiert wird, weit verbreitete Ratlosigkeit. Schade eigentlich, finden Andreas Hess, Christian Riniker und Lukas Hendry. Die beiden reformierten Pfarrer und der katholische Pastoralassistent aus der Region Murten sind schon mal an jenem Ort zusammengekommen, wo sie den diesjährigen Bettag gemeinsam feiern werden.

In der katholischen Kirche gleich aus­serhalb der historischen Stadtmauer findet dann der traditionelle ökumenische Gottesdienst statt, und die drei heben das Gemeinsame gleich hervor. Der Bettag wolle ja gerade die Einheit des Christentums betonen, hält zum Beispiel Lukas Hendry fest. Umso mehr dränge sich auf, ihn über die Konfessionsgrenzen hinweg zu begehen.

Christian Riniker macht sich derweil daran, den Feiertag Schritt für Schritt zu erklären. Zuerst erinnert er daran, dass der Bettag im vollen Wortlaut Dank-, Buss- und Bettag heisst, und hält dann fest: Ein Tag des Dankens lasse sich auch in der Gesellschaft von heute gut erklären. «Wir haben allen Grund dazu, für das Leben, für die Schöpfung, die uns umgibt, dankbar zu sein. Es ist ein Geschenk, das wir ohne unser eigenes Zutun bekommen.»

Busse tun und beten

Schwieriger wird es beim zweiten Punkt, der Busse. Andreas Hess sagt es offen, und er tut dies mit einem Blick zurück. Er erinnert daran, dass die Kirche im Lauf ihrer Geschichte nur zu gern zu Druckmitteln wie der Busse griff, um die Gläubigen auf Kurs zu halten. Genauso weist er aber darauf hin, dass die Dank-, Buss- und Bettage auch aufbauend wirken sollten. «Es fällt auf, dass sie häufig nach einer Katastrophe begangen worden sind.»

Das war schon vor 400 Jahren bei den Vorläufern der Fall, die mal nach einem Erdbeben, mal nach einer Seuche und immer wieder nach kriegerischen Händeln angeordnet wurden. Und das galt im Besonderen, als mit dem Entstehen der modernen Schweiz 1848 der heutige landesweite Feiertag aus der Taufe gehoben wurde: Der Sonderbundskrieg war gerade mit einem Sieg der reformiert-liberalen über die katholisch-konservativen Kräfte zu Ende gegangen. Der neue Bettag sollte die konfessionelle Spaltung überwinden.

Und heute? Die Busse, sagt ­wiederum Christian Riniker, sei nichts anderes als eine Aufforderung, Sorge zum Leben, zur Schöpfung – eben zum Geschenk zu tragen. «Das Wort umreisst die gesellschaftliche Verantwortung, die wir als Kirche tragen.»

Am schwierigsten ins Hier und Heute zu übetragen ist für die drei der dritte, sehr persönliche Punkt. Im Beten komme die Verankerung im gemeinsamen Glauben zum Tragen, fährt Christian Riniker fort, «wir werden getragen von allen, mit denen wir beten», ergänzt Lukas Hendry. Daraus, folgert Andras Hess, lasse sich die Kraft schöpfen, die nötig sei, um einerseits auf dem eigenen Lebens- und Glaubensweg voranzukommen. Und andererseits nicht zu verzweifeln, wenn es mal nicht weitergehe.

Künftig ein Event?

Auch wenn die drei das Besondere des gemeinsamen Gottesdienstes von morgen betonen: Dass der Bettag nicht den gleichen Stellenwert wie andere christliche Feste hat, ist ihnen bewusst. An Weihnachten gehöre der Kirchenbesuch bei vielen zur unverzichtbaren, festen Familientradition, stellen sie unisono fest – um unvermittelt ins Sinnieren zu kommen: Vielleicht könnte sich der Bettag mit einem passenden Event ja in Zukunft ein Stück greifbarer machen lassen. Wie wäre es mit einer gemeinsamen Wanderung? Oder einem Picknick im Freien?

(Berner Zeitung)