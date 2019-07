Sibirischer Sommer

Sommerlich geht es auch in Sibiriens Hauptstadt Nowosibirsk zu. Für Ende Juni sei es aber tatsächlich kühl, sagt eine Verkäuferin im Bahnhof. «Aber das ist bei uns normal. Wir freuen uns über jeden Sonnenstrahl.» Es ist Ferienzeit. Wer nicht wegfährt, flaniert durch die Stadt, ignoriert den Wind, der um die Häuserecken pfeift, und schleckt Glace – auch bei Regen. Ab Mai stehen in Russland überall Kühltruhen, Eisverkäuferinnen warten auf Kundschaft, notfalls in eine dicke Strickjacke gehüllt.

Im Sommer fahren Stadtbewohner zur Datscha. Wer kein Auto hat, bindet Gartenwerkzeuge und Picknick aufs Fahrrad und fährt so hin. Einige nehmen den Bus, andere packen den halben Hausrat samt Kindern und Babuschka in den alten Lada oder Wolga. Im Umkreis von 50 Kilometern legt sich rund um die Städte ein Gürtel mit zurechtgebastelten Häuschen, wo im Garten Kartoffeln, Gurken und Tomaten spriessen. Dies auch aus Notwendigkeit, denn die Löhne hierzulande sind mager, die Renten erst recht, deshalb wird eingekellert und konserviert, was das Zeug hält.