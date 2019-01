In der Vergangenheit wurde der Mann wiederholt verurteilt, zuletzt 2012. Damals wurden ihm sexuelle Handlungen an seiner fünfjährigen Tochter und die Vergewaltigung von zwei Frauen zur Last gelegt. Das damalige Bezirksgericht Moutier verurteilte ihn zu acht Jahren Gefängnis und sprach eine lebenslängliche Verwahrung aus.

Das Obergericht wandelte die Massnahme 2013 in eine ordentliche Verwahrung um. Der Täter beantragte nun die Aufhebung dieser Massnahme. Er habe sich auf dem Thorberg untadelig verhalten, machte er unter Berufung auf das Führungszeugnis der Strafanstalt geltend.