Senioren bieten Wohnraum - «Studis» helfen im Haushalt

Burgdorf Im Dezember ­fahren an der Thunstrasse die Bagger auf: Die Genossenschaft Generationenwohnen baut eine Siedlung mit rund 90 Wohnungen für Menschen von Jung bis Alt. Das Millionenprojekt wird von der Gebäudeversicherung finanziert. Mehr...

Hasliberg Ältere Menschen sollen in der Gemeinde bleiben, auch wenn sie nicht mehr selbstständig leben können. Das Projekt «Zukunft Hasliberg» will deshalb ein Haus realisieren, in dem mehrere Generationen wohnen. Mehr...