So trabte Nyarko im letzten November an zur ersten Fahrstunde. «Ich war extrem nervös; hatte Angst, dass ich das Auto kaputt mache.» Die Befürchtungen stellten sich als unbegründet heraus: Der Fahrlehrer kuppelte, bremste und beschleunigte. Einzig die Lenkung des Fiat Punto übergab er dem Schüler.

Das eben Gelernte festigen konnte Nyarko aber nicht so rasch. Seine Mutter, bei der er wohnt, besitzt weder Auto noch Fahrausweis. Und Stunden beim Fahrlehrer sind teuer. Das Budget lässt maximal zwei pro Monat zu. Jephta Nyarko ist darum froh, dass ihn ab und zu Arbeitskollegen auf Übungsfahrten in deren Privatautos begleiten. Oder Eltern der acht- und neunjährigen Fussballjunioren des FC Wyler, die er zweimal pro Woche trainiert.

Auf einer dieser Übungsfahrten lenkte er einen Automaten: «Das war das beste Fahrgefühl, das ich je hatte!» Weil er sich nicht um die Schaltung kümmern musste, konnte er sich voll auf die Strasse konzentrieren. Nach dieser Erfahrung stand für ihn fest: Die Prüfung absolviert er auf einem Automaten. «Viel entspannter» sei das. Der Ausweis gelte ja sowieso für beide Fahrzeugtypen.

Mühe bereiten ihm im Moment die Vortrittsregeln. «Die Theorie begreife ich. Aber wenn ich an einer Kreuzung stehe, weiss ich manchmal nicht sofort, welche Regel gilt.» Einfacher findet er die Bedienung des Fahrzeuges. «Am Anfang verstand ich nicht, warum das Auto davonsprang, obwohl ich die Kupplung so sanft löste. Das ist aber jetzt kein Problem mehr.» Auch das Anfahren am Hang oder etwa das Rückwärtsparken klappen.

Die Autoprüfung bestehen möchte Jephta Nyarko vor dem 11. Mai. Dann nämlich wird er 20 Jahre alt und möchte sich selber beschenken: mit einem Auto. Welches genau, weiss er noch nicht. «Nicht zu teuer soll es sein und wenig Treibstoff benötigen.»

Geht sein Fahrplan auf? Welche Hindernisse tauchen auf? Das «Forum» bleibt dran. In den nächsten Wochen berichtet Jephta Nyarko, wie es läuft. Die SMS-Chats werden auf den Seiten des «Forums» abgedruckt.